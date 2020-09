Usa: Trump assunse finto-Obama per deriderlo e licenziarlo

NEW YORK, 06 SET - Donald Trump ha assunto un 'finto-Obama' per un video in cui il tycoon insultava il suo predecessore e alla fine lo licenziava. Lo rivela Michael Cohen, l'ex legale personale di Donald Trump, nel libro 'Disloyal: A memoir', in uscita l'8 settembre. Cohen non rivela la data del video o chi era l'attore che ha impersonato il "Faux-Bama", ma nel libro mostra una foto con Trump seduto alla scrivania di fronte a un afroamericano in abito scuro che somiglia a Obama. (ANSA).