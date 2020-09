Accordo tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione economica

ROMA, 04 SET - Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti hanno firmato oggi alla Casa Bianca, in presenza del presidente americano Donald Trump, un accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici fra Serbia e Kosovo. A causa del ritardo con il quale è giunta la delegazione di Pristina, la firma dell'accordo è avvenuta nello Studio Ovale e non nella sala prevista per la cerimonia. (ANSA).