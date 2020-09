Coronavirus: Iran, 2.026 casi e 118 vittime in 24 ore

ISTANBUL, 04 SET - Sono 2.026 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Iran, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 382.772. Le nuove vittime ammontano a 118, per un bilancio complessivo di 22.044 decessi confermati. I pazienti ricoverati in gravi condizioni risultano al momento 3.695, mentre quelli guariti crescono a 330.308. I test effettuati finora salgono a 3.331.073. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. (ANSA).