Usa 2020: voto per posta parte domani in North Carolina

WASHINGTON, 03 SET - Da domani comincia virtualmente in Usa il processo elettorale per il voto del 3 novembre. Dal 4 settembre, infatti, in North Carolina saranno spedite le schede a casa degli elettori che hanno chiesto di votare per posta. Il North Carolina è uno degli Stati in bilico e non è un caso se Donald Trump ci sia andato proprio ieri. Altri quattro 'battleground State' - Pennsylvania, Michigan, Florida Minnesota - inizieranno a votare per posta o anticipatamente entro la fine di settembre, ossia anteriormente al primo dibattito presidenziale fissato per il 29 di quel mese. Arizona, Ohio e Iowa avvieranno il voto anticipato subito dopo, nei primi sette giorni di ottobre. (ANSA).