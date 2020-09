Slovacchia: Strasburgo critica sentenza omicidio Kuciak

STRASBURGO, 03 SET - "La decisione presa oggi dal tribunale" slovacco di Pezinok "mostra che c'è ancora molto lavoro da fare per garantire la giustizia e prevenire l'impunità". Questo "è dovuto alle famiglie e ai colleghi di entrambe le vittime, ma anche all'intera società slovacca". Così il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, in merito all'assoluzione di Marian Kocner, presunto mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kusnira. (ANSA).