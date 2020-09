Ira Melania Trump su libro ex amica, 'disonesta e insicura'

NEW YORK, 01 SET - Melania Trump rompe il silenzio sull'uscita del libro 'Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' di Stephanie Winston Wolkoff, sua ex amica. In una nota diffusa tramite Stephanie Grisham, capo di gabinetto della first lady, Melania ha definito la Wolkoff "un'insicura e una disonesta". "Chiunque registri segretamente chi da lei stessa viene definita miglior amica è per definizione disonesta", afferma Grisham. "Sfortunatamente - continua la nota - è una donna profondamente insicura". Nel libro, tra le altre cose, Melania viene descritta come una donna lucida, pragmatica con una determinazione d'acciaio ma spesso anche brusca e ruvida con i suoi collaboratori. Inoltre ancora come una persona a cui non piace farsi dare ordini o mettere i piedi in testa da chicchessia, che si tratti del tycoon o di sua figlia Ivanka. (ANSA).