Francia: campo migranti davanti a municipio Parigi

PARIGI, 01 SET - Un centinaio di famiglie di migranti si sono installate da ieri sulla piazza davanti al municipio di Parigi per chiedere un'accoglienza "degna" e un alloggio. Sono circa 250 le persone - originarie di Somalia, Afghanistan e Costa d'Avorio - hanno montato un centinaio di tende e disteso sacchi a pelo davanti all'Hotel de Ville. Fra loro, almeno una sessantina di bambini e 15 donne incinta. Si tratta, secondo quanto si apprende, di famiglie e donne sole con i figli che vivono nelle strade della capitale o in accampamenti improvvisati ma che - secondo quanto chiesto da Mael de Marcellus, coordinatore parigino dell'associazione Utopia56, all'origine di questa iniziativa, "devono essere alloggiati in modo degno e incondizionato". "E' più di un mese che abbiamo allertato il Comune di Parigi sulla loro situazione e che non otteniamo risposte - lamenta il responsabile dell'associazione - è un'iniziativa simbolica ma il Comune non può continuare a chiudere gli occhi". (ANSA).