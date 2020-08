Ambasciatore Adib designato nuovo premier del Libano

ROMA, 31 AGO - L'attuale ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha Adib, è stato incaricato di formare il nuovo governo a Beirut. Lo rende noto la presidenza libanese. Adib, 48 anni, nell'accettare l'incarico si è impegnato a formare "in tempi brevi" una squadra di "esperti" con una missione "riformatrice". Il suo nome è quello che ha ricevuto il più alto numero di consensi durante le consultazioni del capo dello Stato Michel Aoun. L'incarico all'ambasciatore giunge a poche ore dal ritorno in Libano del presidente francese Emmanuel Macron, che ha esortato i dirigenti libanesi a formare prima possibile un "governo di scopo" che faccia uscire il Paese dalla crisi economica e politica, aggravata dalla devastante esplosione al porto di Beirut del 4 agosto. (ANSA).