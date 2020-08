Coronavirus: Venezuela vicino a 46 mila casi confermati

CARACAS, 31 AGO - Il Venezuela ha registrato in 24 ore 922 nuovi casi di Covid-19 e 6 nuovi decessi, secondo l'ultimo bilancio giornaliero reso noto ieri sera dal governo. Con queste cifre, il totale di contagiati finora nel Paese ha raggiunto 45.868, con 381 morti, secondo i dati ufficiali. "Il Venezuela ha registrato 922 casi nelle ultime 24 ore", ha detto Delcy Rodríguez, vicepresidente venezuelana, durante un colloquio telefonico con il presidente Nicolás Maduro domenica alla televisione statale. La vicepresidente ha riferito che, dei 922 casi, 825 sono di trasmissione comunitaria e 97 importati. "Il Venezuela ha registrato finora 45.868 casi positivi di Covid-19, di cui 37.091 pazienti guariti e 381 morti", ha detto. Il presidente Maduro ha ricordato che a partire da oggi e fino a domenica 6 settembre il Paese entrerà nella settimana di "quarantena radicale, collettiva e consapevole", secondo il metodo "7 più 7", che prevede una settimana di isolamento alternata a una successiva di allentamento delle restrizioni. Maduro ha ribadito che il Venezuela si sta coordinando con Russia, Cina e Cuba per un vaccino contro il Covid-19, ma ha sottolineato che "finché non avremo un vaccino e non lo somministreremo in massa a tutta la popolazione, continueremo con il 7 più 7". (ANSA).