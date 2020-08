Iran: commemorazioni dell'Ashura tra distanza e mascherine

TEHERAN, 30 AGO - Gli iraniani hanno commemorato l'Ashura, il giorno in cui il terzo imam sciita, Hussein, fu martirizzato in una battaglia a Karbala nel 680 d.C. Le cerimonie per l'evento sono iniziate dal 21 agosto, con strade piene di bandiere e striscioni neri. Quest'anno, a causa della diffusione del coronavirus, i gruppi sono stati avvisati dai funzionari sanitari di osservare i protocolli sanitari, incluso lo svolgimento delle cerimonie in piccoli raduni in aree aperte, con distanze fisiche e mascherine. Le immagini trasmesse dalle tv hanno ritratto alcuni gruppi osservare i protocolli mentre altri video diffusi sui social media mostrano folle enormi, in cui solo in parte sono state usate le mascherine. (ANSA).