Macron, non escludo un nuovo lockdown

PARIGI, 28 AGO - "Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sull'eventualità di una nuova chiusura totale del paese di fronte al contagio da Coronavirus. Parlando davanti alla stampa presidenziale, Macron ha aggiunto: "Noi però ci predisponiamo per fare di tutto per impedirlo". Intanto, la Francia registra un nuovo record di casi positivi degli ultimi mesi: 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato della Direzione generale della Salute. Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell'ultima settimana (893.146). (ANSA).