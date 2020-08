Uragani: Laura ha toccato terra in Louisiana

ROMA, 27 AGO - L'uragano Laura ha raggiunto le coste della Louisiana dopo essersi rafforzato a categoria 4 su una scala di 5, ha annunciato il servizio meteorologico degli Stati Uniti. "L'uragano Laura, estremamente pericoloso , di categoria 4, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana, con venti che arrivano a 240 chilometri orari, ha specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio, prevedendo venti estremi e inondazioni in alcune zone dello Stato, a 15 anni dalle devastazioni di Katrina (ANSA).