Hillary Clinton, Biden non conceda la vittoria a Trump

WASHINGTON, 25 AGO - "Joe Biden non dovrebbe concedere in alcun caso la vittoria a Donald Trump": è il consiglio di Hillary Clinton, secondo cui "il conteggio dei voti a novembre si trascinerà a lungo" a causa del voto per posta. "Non dobbiamo lasciargli neanche un millimetro - ha detto l'ex first lady ed ex candidata alla Casa Bianca -. Restare concentrati ed essere implacabili come lo è lui". (ANSA).