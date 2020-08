Usa 2020: Biden, da convention di Trump un cupo allarmismo

WASHINGTON, 25 AGO - "Una parata di cupo e divisivo allarmismo ideato per distrarre dal fatto che Donald Trump non ha una una argomentazione positiva da fare al popolo americano sul perché dovrebbe essere rieletto": così la campagna di Joe Biden ha commentato la prima sera della convention repubblicana, denunciando la mancanca di "una strategia per contenere il coronavirus". "La verità è che la sua leadership fallimentare è costata inutilmente oltre 177 mila vite americane, decine di milioni di posti di lavoro e ha lasciato gli Usa il Paese più colpito al mondo dalla pandemia", prosegue. (ANSA).