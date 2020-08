Navalny, trovate tracce di veleno

ROMA, 24 AGO - I medici dell'ospedale Charité di Berlino hanno scoperto "tracce di avvelenamento" nei test clinici a cui è stato sottoposto Alexei Navalny. Non escludono inoltre "effetti a lungo termine" dovuti al veleno. I loro loro colleghi russi di Omsk, dove era stato ricoverato Navalny dopo aver sofferto un malore mentre era in volo verso Mosca, avevano escluso questa possibilità, prima del suo trasferimento in Germania.(ANSA).