Boris Johnson: vitale riaprire le scuole

LONDRA, 24 AGO - La riapertura delle scuole britanniche, dopo il lockdown imposto dall'emergenza coronavirus, "è vitale" e i rischi per gli studenti sono "molto piccoli", come indicano i consulenti scientifici del governo del Regno Unito. Lo ha sottolineato Boris Johnson in un messaggio d'incoraggiamento ai genitori, diffuso ieri sera e ripreso oggi dai media, in cui il premier Tory ha confermato che la ripresa scatterà in tutte gli istituti di ogni ordine e grado d'Inghilterra e Galles a inizio settembre. Il ritorno in aula è già iniziato in Scozia e in Irlanda del Nord, secondo i calendari fissati dai governi locali, competenti sulla materia; mentre si completerà nel resto del Paese la settimana prossima. Restare a casa sarebbe l'opzione "di gran lunga più dannosa" per bambini e ragazzi, ha affermato Johnson, ribadendo al contempo le rassicurazioni sulle misure precauzionali previste dalle linee guida governative per sparpagliare le presenze in classe e rendere auspicabilmente le aule "Covid free". (ANSA).