Libia: Guterres plaude alle richieste di cessate il fuoco

NEW YORK, 22 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "accoglie con favore la richiesta di cessate il fuoco e fine delle ostilità in Libia", annunciate oggi dal premier Fayez Al-Serraj e dal presidente della Camera Aguila Saleh. Lo fa sapere in una nota il portavoce del Palazzo di Vetro. Guterres "spera che la richiesta di cessate il fuoco sia immediatamente rispettata dalle forze armate di entrambe le parti e che la sua attuazione venga ripresa rapidamente all'interno del comitato militare 5+5 facilitato dalle Nazioni Unite". Inoltre, plaude alla richiesta di porre fine al blocco della produzione di petrolio. Il segretario generale "invita tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo in un processo politico inclusivo basato sui risultati della Conferenza di Berlino e sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu". (ANSA).