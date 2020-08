Usa 2020: Meghan partner di Michelle Obama per voto donne

NEW YORK, 20 AGO - Meghan Markle si unisce a Michelle Obama per portare le donne al voto alle prossime presidenziali americane di novembre. L'organizzazione chiamata 'When We All Vote' ha lo scopo di raggiungere circa 300 mila donne tramite un coach party virtuale a cui parteciperanno anche l'ex consigliera dell'amministrazione Obama Valerie Jarrett, la direttrice di Glamour Samantha Barry e l'attrice Yvette Nicole Brown. L'organizzazione non partisan intende sottolineare in particolare il ruolo svolto dalle donne afroamericane durante il processo che ha portato al 19/o emendamento, che ha assicurato il diritto al voto alle donne un secolo fa. La duchessa di Essex ha detto che andrà a votare a novembre ed in passato ha più volte criticato il presidente Donald Trump. Nel 2016 lo aveva definito un candidato controverso e misogino. (ANSA).