Nigeria: centinaia di civili in ostaggio da jihadisti

KANO, 19 AGO - Centinaia di civili sono stati "presi in ostaggio" da un gruppo jihadista in Nigeria. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza. Un commando jihadista legato all'Isis ha preso in ostaggio centinaia di persone in una città nel nord-est del paese africano, hanno riferito fonti locali. "Terroristi" dello Stato Islamico dell'Africa occidentale (Iswap) hanno compiuto il blitz a Kukawa nella regione del Lago Ciad, sequestrano delle persone che erano appena rientrate nelle loro case dopo aver trascorso due anni in un campo di sfollati, ha riferito un capo della milizia locale. L'Iswap è una fazione jihadista nata dopo la scissione di una branca di Boko Haram. (ANSA).