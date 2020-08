Usa 2020: Kerry, Trump difende se stesso, non il paese

NEW YORK, 18 AGO - Donald Trump pretende che "la Russia non ha attaccato le nostre elezioni. E ora non fa niente sulle taglie che la Russia mette sulle nostre truppe. Non difenderà il nostro paese. Non sa come difendere le nostre truppe. L'unica persona che è interessato a difendere è se stesso". Lo afferma l'ex segretario di stato John Kerry, secondo gli estratti del discorso che terrà durante la seconda serata della convention democratica. (ANSA).