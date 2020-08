Coronavirus: Marks & Spencer annuncia 7.000 esuberi

LONDRA, 18 AGO - La catena di vendita al dettaglio britannica Marks and Spencer ha annunciato che taglierà 7.000 posti di lavoro nei prossimi tre mesi a causa dell'impatto della pandemia e del calo del numero di negozi. Il gruppo, che impiega più di 80.000 persone in tutto il mondo, precisa in una nota che la riduzione della forza lavoro avverrà principalmente su base volontaria o tramite prepensionamento. In futuro, Marks and Spencer intende "adattarsi alle mutevoli abitudini dei consumatori e concentrarsi sulle sue attività online". (ANSA).