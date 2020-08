Coronavirus: in Russia quasi 5.000 nuovi casi in 24 ore

ROMA, 16 AGO - Continuano a salire i casi di coronavirus in Russia che nelle ultime 24 ore ha registrato 4.969 nuovi contagi, per un totale 922.853, il quarto Paese al mondo. Lo riporta il Guardian. Secondo il Centro russo di risposta alla crisi Covid-19 sono 87 le persone morte per un totale di 15.685. Il numero dei guariti è 732.968. (ANSA).