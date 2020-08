Ira Turchia per critiche Biden, 'ignorante e ipocrita'

ROMA, 16 AGO - Ira della Turchia per alcune critiche del candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden nei confronti del presidente Recpe Tayyip Erdogan. Biden aveva parlato in un'intervista al New York Times a dicembre, ma ieri è apparso il video del colloquio che è subito diventato virale sui social media. L'ex vice presidente Usa ha definito Erdogan un "autocrate" e ha criticato la sua politica nei confronti dei curdi dichiarando il suo sostegno all'opposizione. Bisogna, ha detto Biden, "incoraggiare le opposizioni ad affrontare e sconfiggere Erdogan. Non con un colpo di Stato, ma con il processo elettorale". Immediata la reazione di Ankara. "L'analisi della Turchia di Joe Biden è basata su pura ignoranza, arroganza e ipocrisia", ha attaccato su Twitter il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin. "sono finiti i giorni in cui si davano gli ordini alla Turchia. Ma se ancora pensi di poterci provare, sei il benvenuto. Ne pagherai il prezzo", ha insistito. (ANSA).