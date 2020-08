Beirut: inviato Usa chiede indagine 'trasparente '

BEIRUT, 15 AGO - Il numero tre della diplomazia americana, David Hale, ha auspicato un'indagine "trasparente e credibile" sull'esplosione del 4 agosto al porto di Beirut, mentre alcuni investigatori dell'FBI stanno raggiungendo il Libano per assistere le autorità locali. "Dobbiamo assicurarci che ci sia un'indagine approfondita, trasparente e credibile", ha detto Hale sul sito dell'esplosione, in cui sono morte 177 persone e in migliaia sono rimaste ferite, al termine di una visita nella città devastata. Hale ha detto che agenti del Federal Bureau of Investigation sarebbero arrivati ;;nel fine settimana, su invito delle autorità libanesi e che avrebbero contribuito a determinare "cosa ha portato alle circostanze di questa esplosione". (ANSA).