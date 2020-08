Macedonia Nord: proteste per rincari energia elettrica

ROMA, 15 AGO - Nella capitale Skopje e in altre città della Macedonia del Nord si sono svolte ieri sera manifestazioni di protesta contro il rincaro delle tariffe dell'energia elettrica. "In una situazione di emergenza per la pandemia, con tante persone che perdono il lavoro o si vedono ridotte le paghe, tanti governi in Europa riducono il prezzo dell'elettricità per tutto il tempo della crisi. Ma da noi non è così, l'elettricità da noi diventa più cara", ha detto uno degli organizzatori della protesta, citato dai media regionali. Proteste si sono svolte tra l'altro a Tetovo, Gostivar, Kicevo. (ANSA).