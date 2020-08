Iran, Onu respinge risoluzione Usa per embargo armi

NEW YORK, 14 AGO - Il consiglio di sicurezza dell'Onu respinge la risoluzione americana per prolungare l'embargo alla vendita di armi all'Iran. Lo afferma il segretario di stato, Mike Pompeo. "Il Consiglio di sicurezza ha fallito nell'agire in modo deciso in difesa della pace e della sicurezza internazionale" e questo è "imperdonabile", afferma Pompeo, sottolineando che il Consiglio di sicurezza "ha respinto gli appelli diretti a estendere l'embargo alle armi da numerosi Paesi del Medio Oriente". (ANSA).