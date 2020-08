Tikhanovskaya a Lukashenko, basta violenza, ora dialogo

MOSCA, 14 AGO - La rivale del presidente bielorusso Alexander Lukashenko alle elezioni del 9 agosto, Svetlana Tikhanovskaya, che martedì ha lasciato il Paese e si è rifugiata in Lituania, ha pubblicato un altro video messaggio in cui esorta le autorità a fermare la violenza e ad avviare un dialogo con la popolazione. "Dobbiamo porre fine alla violenza nelle strade delle città bielorusse: esorto le autorità a fermarla e ad avviare un dialogo", ha detto in un messaggio caricato su YouTube e ripreso da Interfax. (ANSA).