Bielorussia: von der Leyen, servono nuove sanzioni

BRUXELLES, 14 AGO - "Occorrono ulteriori sanzioni contro coloro che hanno violato i valori democratici o abusato dei diritti umani in Bielorussia". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter. "Sono fiduciosa che la discussione di oggi dei ministri degli Esteri dell'Ue dimostrerà il nostro forte sostegno per i diritti delle persone in Bielorussia, per i diritti fondamentali e per la democrazia", aggiunge. (ANSA).