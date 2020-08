"Yale discrimina asiatici e bianchi"

WASHINGTON, 14 AGO - Il Dipartimento di Giustizia Usa ha accusato la prestigiosa università di Yale di violare la legge sui diritti civili discriminando le domande di ammissione degli studenti asiatici e bianchi a favore di quelli afroamericani, usando la razza non come uno dei fattori, secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema, ma come fattore predominante o determinante. E' la seconda offensiva dell'amministrazione Trump contro una università della Ivy League, dopo quella contro Harvard per una vicenda analoga.