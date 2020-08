Bielorussia: Onu condanna la repressione delle proteste

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 AGO - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha condannato la repressione delle proteste dopo le elezioni presidenziali di domenica in Bielorussia e ha chiesto la liberazione degli arrestati. "Le persone hanno il diritto di esprimersi e di non essere d'accordo, soprattutto nel contesto delle elezioni, quando le libertà democratiche dovrebbero essere mantenute, non soppresse", ha detto la Bachelet. (ANSA-AFP).