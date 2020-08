Stragi naziste: Amendola, passato non deve tornare

ROMA, 12 AGO - "Il passato non deve tornare, nemmeno in forme moderne". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, ai microfoni di Rainews24, partecipando a Sant'Anna di Stazzema alle celebrazioni per il 76mo anniversario del massacro compiuto dai nazisti il 12 agosto del 1944, che causò 560 vittime civili, tra cui anziani, donne e 130 bambini. (ANSA).