Fuga di gas a Baltimora fa crollare edifici, almeno un morto

NEW YORK, 10 AGO - Una "forte esplosione di gas" e' la causa di un grave incidente avvenuto a Baltimora: diverse case sono state distrutte, con almeno una vittima. La società Baltimore Gas and Electric è sul posto e sta lavorando per chiudere il gas nell'area cosi' da metterla in sicurezza. Una volta che le tubature saranno state chiuse la societa' procederà a ispezionare il luogo dell'incidente, alla ricerca delle cause. Varie persone sono rimaste ferite o intrappolate sotto le macerie. Ignota, finora, la causa delle deflagrazioni. (ANSA).