Trump,Mosca non vuole che vinca elezioni

WASHINGTON, 8 AGO - "L'ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald Trump": lo ha detto lo stesso Trump in una conferenza stampa dalla sua residenza di Bedminster, smentendo così le valutazioni della sua intelligence, secondo cui Mosca sta lavorando per denigrare il suo rivale Joe Biden. Il tycoon si è poi limitato a dire che darà un'occhiata alle informazioni degli 007 sulle interferenze straniere nelle elezioni e ha ribadito che il grande rischio è il voto per posta.