Coronavirus: Polonia, 809 nuovi casi ma niente lockdown

ROMA, 07 AGO - Per il sesto giorno consecutivo la Polonia ha registrato un numero record di nuovi casi di coronavirus ma per il momento le autorità escludono un altro lockdown. Lo riporta il Guardian. Sono 809 le persone contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Sanità che ha precisato che la maggior parte dei casi sono stati individuati in grandi città come Varsavia, Cracovia e Katowice. In quest'ultima, c'è stato un record di contagi tra i minatori, 1.279, quasi tutti dell'azienda statale PGG. "Non c'è nessuna ragione per imporre di nuovo un lockdown generale", ha dichiarato il vice premier Jacek Sasin. Il governo ha comunque irrigidito alcune misure in alcune regioni come l'obbligo di mascherine in pubblico, il divieto di conferenze, eventi sportivi e concerti, la chiusura di cinema e palestre e un limite di 50 persone ai matrimoni. La Polonia finora ha avuto 50.324 casi di coronavirus e 1.787 vittime. (ANSA).