Trump, indagine procura Nyc è sempre caccia a streghe

WASHINGTON, 03 AGO - "L'azione legale della procura di New York è solo una prosecuzione della caccia alle streghe": così Donald Trump ha definito in un briefing alla Casa Bianca la nuova richiesta da parte della procura di Manhattan delle dichiarazioni dei redditi personali e aziendali degli ultimi otto anni in una indagine che sembra riguardare anche una possibile truffa bancaria e assicurativa da parte del tycoon. (ANSA).