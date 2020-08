La Florida si prepara all'impatto dell'uragano Isaias

ROMA, 02 AGO - Isaias, che ha colpito Cuba e le Bahamas, dopo avere perso lo status di uragano di categoria 1, si sta dirigendo verso la Florida, che dovrebbe subirne l'impatto già oggi, con venti a oltre 110 km orari e violente piogge. Lo fa sapere il centro nazionale Usa per gli Uragani, che sollecita a prepararsi e che avvisa che durante la notte Isaias potrebbe riguadagnare potenza. Il governatore dello stato, Ron DeSantis, in serata ha invitato i cittadini di Palm Beach a lasciare le loro case. Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato preventivamente l'emergenza per poter mobilitare eventualmente fondi federali per la Florida, che è anche duramente colpita dal Covid-19, con 179 vittime in 24 ore che portano il totale dello stato a 6.843. (ANSA).