Migranti: Di Maio, l'Ue dia risposte concrete

ROMA, 01 AGO - L'Italia sollecita un intervento europeo per risolvere l'emergenza migratoria. "Anche l'Europa deve rispondere concretamente. Non c'è tempo da perdere", ha scritto il ministro Luigi Di Maio su Fb, riferendo che il governo sta lavorando per fronteggiare il fenomeno. E allo stesso tempo, sottolineando che è necessario "riattivare la redistribuzione dei migranti in tutta Europa". (ANSA).