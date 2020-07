Bielorussia: ong, 60.000 in piazza per candidata opposizione

MOSCA, 31 LUG - Oltre 60.000 persone si sono radunate ieri sera nel Parco dell'Amicizia dei popoli a Minsk per una manifestazione a sostegno di Svetlana Tikhanovskaya, la dissidente 37enne che sfida il controverso presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko alle presidenziali del 9 agosto: lo sostiene l'ong per la difesa dei diritti umani Vyasna, secondo cui questo è il numero di persone che sono passate attraverso i metal detector all'ingresso del luogo della dimostrazione. Secondo l'Afp si tratta della più massiccia manifestazione antigovernativa in Bielorussia degli ultimi dieci anni. Tikhanovskaya è la moglie di Serghiei Tikhanovsky, un oppositore finito in carcere e che non si è potuto candidare. Ieri il governo di Minsk ha accusato lui e un altro dissidente, Mikola Statkevich, di aver agito assieme ai presunti mercenari russi arrestati due giorni fa a Minsk con l'accusa di voler creare "disordini di massa" per "destabilizzare" il Paese. Durante la manifestazione, Tikhanovskaya ha detto che l'opposizione vuole "elezioni corrette" e non una rivoluzione. "Siamo persone pacifiche e vogliamo cambiamenti pacifici nel nostro Paese", ha affermato la candidata alle presidenziali. (ANSA)