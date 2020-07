Coronavirus: appello premier Spagna a riciclare mascherine

ROMA, 30 LUG - "È tempo di prendersi cura di noi stessi, di prendersi cura degli altri e della natura. Se vai in campagna, in spiaggia o in montagna proteggiti e non lasciare rifiuti. Possono essere necessari fino a 400 anni per degradare una mascherina. Non vogliamo quel tipo di #ricordiindimenticabili". Questo il tweet appello della ministra dell'ambiente spagnola Teresa Ribera, rilanciato su Twitter anche dal premier Pedro Sanchez. Nello stesso messaggio si afferma anche che "la mascherina è per te non per la natura". (ANSA).