Israele: minacce a Netanyahu, arrestata persona armata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 LUG - Un israeliano di 31 anni che ha espresso minacce nei confronti di Benyamin Netanyahu è stato arrestato ieri a Gerusalemme, nelle vicinanze dell'ufficio del primo ministro. Aveva addosso, secondo Haaretz, una pistola di plastica e due coltelli a serramanico. Il giornale ha appreso che si sarebbe presentato come un esponente del 'Daesh ebraico' e che avrebbe menzionato gravi difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia. La sua identità non e' stata resa nota. Nelle ultime settimane Netanyahu ha fatto presente ai servizi di essere oggetto, assieme ai suoi familiari, di crescenti minacce rilanciate sul web. Di conseguenza, secondo i media, la sua protezione è stata ulteriormente rafforzata. Preoccupazione per la sua incolumità è stata espressa anche dal ministro per la sicurezza interna Amir Ohana. (ANSA).