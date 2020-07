Migranti: Unhcr, indagine urgente per spari in Libia

TUNISI, 28 LUG - "L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) deplora la tragica perdita di tre vite umane e chiede un'indagine urgente sulla sparatoria avvenuta al punto di sbarco di Al Khums in Libia la scorsa notte, a seguito dell'intercettazione di un'imbarcazione da parte della Guardia costiera libica". Lo si legge in una nota dell'Unhcr. "Questo incidente sottolinea fortemente che la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco", ha dichiarato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per la situazione nel Mediterraneo centrale. "È necessario aumentare la capacità di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, comprese le navi delle Ong, al fine di aumentare la probabilità di operazioni di salvataggio che portino a sbarchi in porti sicuri fuori dalla Libia. È inoltre necessaria una maggiore solidarietà tra gli Stati costieri del Mediterraneo", ha aggiunto Cochetel. "Le vittime sono tutti cittadini sudanesi. Le altre persone sbarcate sono state trasferite in un centro di detenzione" (ANSA).