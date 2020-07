Maddie: perquisito un giardino a Hannover

BERLINO, 28 LUG - Un giardino ad Hannover è stato perquisito nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa della piccola Maddie, scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, su mandato della procura di Braunschweig. Ne riferisce Bild online. Quale sia la relazione tra la perquisizione e il sospetto omicida Christian Brueckner non è stato reso noto dalla polizia, riferisce il tabloid. Brueckner è al momento in custodia cautelare nel carcere di Kiel, nel Nord della Germania. (ANSA).