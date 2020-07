Coronavirus: Guatemala, al via la riapertura dell'economia

CITTA' DEL GUATEMALA, 27 LUG - Il presidente delm Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato che inizia oggi di un processo di apertura dell'economia del Paese nonostante la persistenza della pandemia da coronavirus, sostenendo che per il buon esito dell'iniziativa "sarà fondamentale il contributo del senso di responsabilità della popolazione". In un messaggio televisivo il capo dello Stato ha sottolineato con entusiasmo che "il Guatemala non si ferma né lo fermerà nessuno", spiegando che l'apertura dell'economia sarà regolata da un sistema di 'semafori del Covid-19' che indicherà con i colori rosso, giallo e verde il maggiore o minore rischio delle diverse province del Paese. Le novità introdotte riguardano la fine delle restrizioni per la circolazione dei veicoli privati, una riduzione del coprifuoco che ora sarà fra le 21 e le 4 del giorno successivo, il ritorno al lavoro dei dipendenti pubblici a partire dal 3 agosto, un rigido orario di lavoro (dalle 9 alle 17) per le imprese private e la possibilità per la popolazione di uscire di casa il sabato e la domenica. Il programma di apertura sarà controllato a livello municipale e permetterà la ripartenza delle attività economiche e sociali in modo ordinato per giungere alla "nuova normalità". Secondo l'ultimo rapporto delle autorità sanitarie, la pandemia ha in Guatemala un bilancio di 45.053 casi, inclusi 1.734 morti.(ANSA).