Grecia: domato dopo 5 giorni incendio vicino Corinto

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 LUG - Un incendio che ha distrutto migliaia di ettari di terreni agricoli e foreste vicino Corinto, nel sud ovest della Grecia, è stato domato dopo cinque giorni. Nella zona restano comunque circa 200 vigili del fuoco per sorvegliare la situazione. L'incendio era scoppiato lo scorso 22 luglio vicino al villaggio costiero di Kechries, a sud est di Corinto e ha costretto all'evacuazione di tre villaggi e due campeggi. Oltre 3.000 gli ettari di terra distrutti e 900 i pompieri mobilitati per domare le fiamme che si sono propagate in oltre 50 boschi della zona. Durante l'estate i roghi in Grecia sono molto frequenti a causa dei forti venti e del caldo. Due anni fa, 102 persone sono morte nella località balneare di Mati, a 30 chilometri da Atene, dove quasi tutte le case sono state carbonizzate. E' stato il bilancio di vittime più pesante degli ultimi anni. (ANSA-AFP).