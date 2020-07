Usa: salva la serie tv dei cagnolini animati Paw Patrol

ROMA, 26 LUG - Gli eroici cagnolini animati della serie televisiva Paw Patrol sono salvi: a differenza di ciò che aveva riferito venerdì scorso la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, il cartone animato canadese non è stato soppresso nell'ambito dell'ormai diffusa 'cancel culture'. Lo hanno precisato gli stessi autori della pattuglia a quattro zampe famosa in tutta il mondo, assicurando i loro piccoli fan che non hanno nulla da temere. Le indiscrezioni che avevano tratto in inganno la stessa Casa Bianca erano circolate sulla scia della cancellazione negli Stati Uniti di diversi programmi tv centrati sulla vita della polizia - tra cui Live PD - dopo le proteste contro il razzismo e l'uso eccessivo della forza da parte degli seguite all'uccisione di George Floyd. Durante il briefing alla stampa di venerdì scorso McEnany aveva inoltre ribadito che il presidente Donald Trump è contrario alla 'cancel culture", ovvero la forma di boicottaggio culturale con cui si ritira il sostegno a prodotti e celebrità considerate negative. (ANSA).