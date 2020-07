Coronavirus: tour operator Tui sospende viaggi in Spagna

ROMA, 26 LUG - In Gran Bretagna il più grande tour operator, il gruppo anglo-tedesco Tui, ha sospeso tutti i viaggi nella Spagna continentale almeno fino al 9 agosto, dopo il picco di casi soprattutto in Catalogna, aggiungendo che da domani (prima i voli erano cancellati) potranno invece partire coloro che abbiano prenotato viaggi alle isole, come le Canarie o le Baleari. Lo si legge sulla Bbc. (ANSA).