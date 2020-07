Golan: esercito, echi di esplosioni sul confine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - "Echi di esplosioni sono stati avvertiti nel Golan vicino ai reticolati di confine, sul versante siriano. Diverse schegge hanno danneggiato un edificio ed un veicolo civile in territorio israeliano": lo ha riferito il portavoce militare israeliano. Secondo la radio pubblica Kan un razzo anticarro è esploso in territorio siriano non lontano dalla cittadina drusa di Majdal Shams, nel versante israeliano della zona. Nel nord di Israele lo stato di allerta è stato elevato ieri in seguito a minacce giunte dagli Hezbollah libanesi. (ANSAmed). (ANSA).