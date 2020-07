Francia: reggiseno perde terreno,impazza il 'no-bra'

PARIGI, 23 LUG - "Reggiseno, no grazie". Secondo un'inchiesta dell'istituto Ifop pubblicata oggi su Le Parisien, la pratica cosiddetta del 'No-Bra' - vale a dire, quella di non indossare il reggiseno- è in netta progressione, almeno in Francia, dalla fine del locdown due mesi fa. Come altre tendenze simili, a cominciare dal 'No Make-Up' (senza trucco), è stata "sospinta dall'isolamento imposto dal confinamento", spiega Francois Kraus, direttore del Polo di Genere, Sessualità e Salute dell'Ifop. Una situazione eccezionale che ha stravolto una tendenza ancorata nel tempo, "più per comodità che per femminismo", precisa il giornale. (ANSA).