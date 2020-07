Kosovo indipendente e Grande Albania, ira serba su Dua Lipa

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 LUG - Kosovo indipendente e Grande Albania, due concetti ai quali i serbi sono assolutamente allergici, sono stati ripresi e attualizzati in questi giorni da Dua Lipa, nota cantante britannica di origini kosovare, le cui iniziative di stampo nazionalistico albanese hanno scatenato dure reazioni e proteste sulle reti social in Serbia. Nell'ultimo fine settimana la cantante 25enne - vincitrice di vari premi fra i quali due Grammy e due MTV - è prima intervenuta su Instagram criticando la Apple che sulla sua applicazione Apple Maps ha mostrato il Kosovo incluso nei confini della Serbia. E ha indicato il link di un testo intitolato 'Perché il Kosovo non è e non sarà Serbia'. Ne è seguito un primo coro di proteste sui social, alle quali si sono unite le due famose cantanti serbe Jelena Karleusa e Svetlana Raznatovic 'Tsetsa', quest'ultima moglie del leggendario 'Arkan' e autentica star della pop music in Serbia. "Cara Dua Lipa, qui in Serbia ti amiamo", ha scritto Karleusa su Instagram, stigmatizzando al tempo stesso ogni tipo di estremismo. "Ti prego, usa le reti social per diffondere amore, pace e musica (e torna in Kosovo per stare con la tua gente)", ha aggiunto Karleusa. (ANSA).