Coronavirus: California supera Ny, è Stato Usa con più casi

NEW YORK, 22 LUG - La California supera New York: è lo stato con il numero maggiore di casi di coronavirus, per l'esattezza 409.000. Al terzo posto la Florida con 370.000 contagi. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale New York mantiene però il primato per morti legati al coronavirus con 32.500 decessi, seguito dal New Jersey con 15.700. (ANSA).